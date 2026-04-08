Kadıköy açıklarında tekne yangını: 4 kişi kurtarıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kadıköy açıklarında, Haydarpaşa Limanı önlerinde özel bir teknede yangın çıktığı bilgisi üzerine ekipler hızla harekete geçti. Olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2 sahil güvenlik botu ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından 2 hızlı tahlisiye botu sevk edildi. Yürütülen kurtarma çalışmaları kapsamında teknede bulunan 4 vatandaşın sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenerek sahil güvenlik botlarına alındığı bildirildi. Yangının ise Kıyı Emniyeti ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu tekne ile kurtarılan vatandaşların Kalamış Marina'ya intikal ettirildiği ifade edildi. İçişleri Bakanlığı, kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüten ekipleri tebrik ederek, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.