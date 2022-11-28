Kadıköy Gezilecek Yerler - Kadıköy’de Gezilecek Sokaklar ve Fotoğraf Çekilecek Tarihi Turistik Yerler Nereler, Nasıl Gidilir?

Kadıköy gezilecek yerler denildiğinde akla gelenlerin başında Kadıköy'deki müzeler, parklar ve turistik yerler yer alır. Bunun yanında Kadıköy'de gezilecek yerler ve sokaklar merak edilir. Kadıköy nerede ya da Kadıköy'e nasıl gidilir diye merak ediyorsanız ulaşımın kolay olduğunu söyleyebiliriz. Kadıköy gezi rotası ve Kadıköy Göztepe gezilecek yerler kolay bir şekilde belirlenebilir. Moda ve Kadıköy'de fotoğraf çekilecek yerler yazımızın devamında.



Kadıköy Nerede?



Kadıköy, İstanbul'un merkezi konumunda bulunan bir semttir. Anadolu yakasında bulunan bu semt, oldukça hareketli, insan popülasyonunun yoğun olduğu bir bölgedir. İstanbul'a gelen hemen herkes bu semti ziyaret etmek ister.



Kadıköy'e Nasıl Gidilir?



Kadıköy, İstanbul'da ulaşımın en kolay olduğu yerdir. Hemen hemen tüm ulaşım vasıtaları ile Kadıköy'e ulaşabilirsiniz. Bu ulaşım vasıtalarının başında Metro ve Metrobüs yer alır. Her iki ulaşım vasıtasında da Kadıköy durak olarak belirlenmiştir. Aynı şekilde Marmaray hattının da başlangıç noktası Kadıköy'dür. Yine otobüs ve minibüs hatlarının da Kadıköy'den geçtiğini görebilirsiniz.



Kadıköy'de Gezilecek Yerler ve Sokaklar



Kadıköy'de gezip görmeniz gereken çok sayıda alan vardır. Bu kapsamda gezip dolaşmanızı tavsiye ettiğimiz bölgeler aşağıda sıralanmıştır.



Bahariye Caddesi

Bahariye Caddesi, Kadıköy'ün en hareketli yeridir. Bu alan Anadolu Yakası'nın Beyoğlu'su olarak da bilinir. Bu çarşı içinde manavdan balıkçıya, baharatçıdan kafe ve restoranlara kadar birçok işletme bulabilirsiniz.



Süreyya Operası

1927 yılında yapılan bu opera binası, Anadolu Yakasının ilk, Türkiye'nin ise 6. opera binasıdır. Mimarisi ile dikkat çeken bu binanın önüne güzel pozlar yakalayabilirsiniz.



Boğa Heykeli

Kadıköy'ün simgelerinin başında Boğa Heykeli gelir. Bahariye Caddesi'nin hemen girişinde olan bu heykel 1860 yılında, Fransızların Almanları yendiği savaşı simgeler. Bu heykelin önü de fotoğraf çekebileceğiniz güzel alanlardan biridir.



Osmanağa Camii

Kadıköy'ün en güzel yapıtlarından biri de Osmanağa Camii'dir. Sultan 1. Ahmed döneminde yaşamış olan Osman Ağa tarafından yapılan cami, mimarisi ile dikkat çeker.



Ayia Efimia Kilisesi

1694 yılında yapılmış olan bu kilise de mimarisi ile dikkat çeken yapıtlardan biridir. Bu kilisenin önünde de güzel fotoğraflar çekme şansı bulabilirsiniz.



Akmar Pasajı

Kadıköy'e gelen herkesin uğrak noktalarından biri de Akmar Pasajı'dır. Özellikle CD, t-shirt ya da tekstil ürünleri almak için bu pasajı ziyaret edebilirsiniz. Bunun yanında kitap ve müzik adına işinize yarayan eşyaları bu pasajda bulabilirsiniz.

Kadıköy gezi rotasını ayrıntılı bir planlama ile oluşturduğunuzda gezilmesi gereken birçok alanı görebilirsiniz.