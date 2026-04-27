Kadıköy hırsızları yakalandı: Eve girip arabayı bile çaldılar

Kadıköy Feneryolu'nda yaşanan olayda, evden 2 iPhone, bir MacBook, kartların bulunduğu cüzdan ve açık otoparktaki otomobilin çalındığını fark eden mağdurun başvurusu üzerine çalışma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada olayın failleri olarak 42 suç kaydı bulunan S.Y. ile 33 suç kaydı bulunan H.O. tespit edildi.

KADIKÖY'DE 4 OLAYIN FAİLİ ÇIKTI

Şüphelilerden S.Y., Gaziosmanpaşa'da yakalanırken, çalınan otomobil ise Avcılar'da bulundu. Yapılan incelemelerde S.Y.'nin Kadıköy'de meydana gelen 4 ayrı hırsızlık olayından da firari olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli H.O. ise Avcılar'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yürütülen tahkikat sonrası adli makamlara sevk edilen şüpheli hakkında yasal işlemlerin sürdüğü öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmalarında çalınan araç ele geçirilirken, şüphelilerin başka hırsızlık olaylarıyla bağlantıları da araştırılıyor.

