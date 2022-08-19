Haberler Yaşam Haberleri Kadıköy Metro Durağı Nerede? M4 Kadıköy Metro Durağı Çıkışları Sahile Yakın Mı, Metrobüse Kaç Dakika?
Giriş Tarihi: 19.8.2022 20:11 Son Güncelleme: 19.8.2022 20:11

Kadıköy Metro Durağı Nerede? M4 Kadıköy Metro Durağı Çıkışları Sahile Yakın Mı, Metrobüse Kaç Dakika?

Günümüzde toplu taşıma insan hayatının en önemli ulaşım araçlarından biri konumundadır. Özellikle Türkiye’nin en kalabalık şehri olan İstanbul genelinde toplu taşıma gün içerisinde milyonlarca kişi tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Bu toplu ulaşım araçları içinde İstanbul’da büyük yeri olan metrolar bulunmaktadır. İstanbul’daki M4 metrosu, İstanbul’da en çok kullanılan metrolardan biri konumundadır. Kadıköy sahile ve daha birçok noktaya gitmek için de kullanılmaktadır. Peki Kadıköy metro durağı nerede? M4 Kadıköy metro durağı çıkışları sahile yakın mı? Metrobüse kaç dakika?

Kadıköy Metro Durağı Nerede? M4 Kadıköy Metro Durağı Çıkışları Sahile Yakın Mı, Metrobüse Kaç Dakika?

İstanbul metrosunun artı bir özelliği ise dolmuş, otobüs, tramvay ve vapur durakları ile bağlantısının olması ve başka yerlere geçiş yapacak olan vatandaşların işlerini de kolaylaştırarak büyük avantaj sağlamasıdır. Kadıköy sahile ve daha birçok noktaya gitmek için de kullanılmaktadır. Yazımızda bizler de sizleri bilgilendirmek adına Kadıköy metro durağı nerededir, M4 Kadıköy metro durağı çıkışları sahile yakın mı, metrobüse kaç dakika gibi soruların cevaplarını ayrıntılı olarak verdik. Yazımızın devamını okuyarak bu bilgilere ulaşabilir ve bilgi sahibi olabilirsiniz.

KADIKÖY METRO DURAĞI NEREDE

Kadıköy metro durağı, İstanbul metrosunun M4 (Kadıköy – Tavşantepe) metro hattında yer alan İstanbul metrosunun istasyonudur. İskeleye çok yakın olan istasyon Kadıköy'ün Caferağa Mahallesinde yer almaktadır ve 4 farklı girişi vardır. Bunlar; 1 nolu İDO İskelesi, 2 nolu Moda, 3 nolu Bahariye Caddesi ve 4 nolu Haldun Taner Sahnesi'dir. Kadıköy metro istasyonu sahile bu yüzden yakın konumdadır. Kadıköy metro istasyonunun yakın çevresinde; İDO Kadıköy Terminali, Kadıköy Haldun Taner Sahnesi, Kadıköy sahili, Osmanağa Camii, Sultan Mustafa İskele Camii gibi bilindik yerler bulunmaktadır.

KADIKÖY METRO DURAĞI ÇIKIŞLARI

Kadıköy metro durağının, İDO İskelesi, Moda, Bahariye Caddesi ve Haldun Taner Sanat Merkezi olmak üzere 4 farklı çıkış noktası bulunmaktadır. Metroyu kullanacak vatandaşlarımız gitmek istedikleri yerlere daha kolay ulaşım için bu çıkışlarda dikkat etmelidir.

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Kadıköy Metro Durağı Nerede? M4 Kadıköy Metro Durağı Çıkışları Sahile Yakın Mı, Metrobüse Kaç Dakika?
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