Kadıköy sahildeki caminin inşaat süreci başlıyor

Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda yapılması planlanan cami projesinin inşaat süreci hız kazandı. Sahilde uzun yıllardır otopark olarak kullanılan alanın boşaltılması süreci başlatıldı. 2008 yılından bu yana otopark olarak hizmet veren ve İBB'ye bağlı İSPARK tarafından işletilen otoparkın geçtiğimiz günlerde araç alımını durdurduğu öğrenildi. İl Çevre Müdürlüğü'nün Şubat ayında alanın boşaltılması yönünde talepte bulunmasının ardından Kadıköy Kaymakamlığı tarafından 16 Mart itibarıyla alanın tahliyesine yönelik resmi yazı gönderildi. Öte yandan, 2015 yılında gündeme gelen ve Kadıköy Belediyesi tarafından yargıya taşınan projeye, son olarak İstanbul Bölge İdare Mahkemesi kararıyla onay çıkmış oldu. Projenin, Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda sahil hattına yakın bir noktada, mevcut meydan düzenlemesine uyumlu şekilde inşa edilmesi planlanıyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!