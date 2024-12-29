Kadıköy ve Silivri’den 13 milyonluk soygun yapan hırsızlar yakalandı: Çuval çuval doldurup kaçtılar

Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi Başkomutan Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuya geçtiğimiz Ekim ayında giren hırsızlar vitrinde bulunan 3 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını alarak kaçtı. Sabah iş yerine geldiğinde gördüğü manzarayla şaşkına dönen C.C. hemen polise gidip şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

KADIKÖY'DEN 10 MİLYON LİRA

Konuyla ilgili çalışmalar devama ederken 2 aralık günü Kadıköy Bostancı Mahallesi Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan caddesinde bir kuyumcuya giren hırsızlar içeride bulunan tam 10 milyon lira değerindeki altını çalıp kaçtı. İş yeri sahibi Y.G'nin ihbarı üzerine harekete geçen ekipler iki olayı gerçekleştiren hırsızların aynı şüpheliler olduğunu belirledi.

16 ADRESE BASKIN 7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri 25 Aralık günü Bağcılar, Avcılar, Esenler, Zeytinburnu ve Esenyurt ilçelerinde bulunan 16 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden M.A.'nın adresinde 1 adet pompalı tüfek 28 fişek ele geçirildi. 1'i kadın 7 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SOYGUN ANI KAMERALARDA

Şüphelilerin Kadıköy'de girdikleri kuyumcudan vitrinde be var ne yoksa çuvallara doldurup sürükleyerek götürdükleri anlar kameralara yansıdı.