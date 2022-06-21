Kadıköy’de 11 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Kadıköy, Kozyatağı Mahallesi Yağız Sokak üzerinde bulunan 11 katlı bir binanın çatısında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem alırken olay yerine sevk edilen Erenköy, Kadıköy, Maltepe ve Ataşehir'den yangına müdahale etti.
Kadıköy'de korkutan yangın | Video
Binanın yangın merdiveni ve itfaiye merdiveni ile çatıya çıkan itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 30 dakikalık müdahalenin ardından kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yanan çatıda uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yangında çatı hasar gördü. Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.