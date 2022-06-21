Haberler Yaşam Haberleri Kadıköy'de 11 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Giriş Tarihi: 21.6.2022 00:47 Son Güncelleme: 21.6.2022 00:55

Kadıköy'de 11 katlı binanın çatısı alev alev yandı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Kadıköy’de 11 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Kadıköy Kozyatağı Mahallesi'nde 11 katlı binanın çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonucunda söndürüldü

Kadıköy, Kozyatağı Mahallesi Yağız Sokak üzerinde bulunan 11 katlı bir binanın çatısında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem alırken olay yerine sevk edilen Erenköy, Kadıköy, Maltepe ve Ataşehir'den yangına müdahale etti.

Kadıköy'de korkutan yangın | Video

Binanın yangın merdiveni ve itfaiye merdiveni ile çatıya çıkan itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 30 dakikalık müdahalenin ardından kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yanan çatıda uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yangında çatı hasar gördü. Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.

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Kadıköy'de 11 katlı binanın çatısı alev alev yandı
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