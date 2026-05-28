Kadıköy’de akıllara durgunluk veren olay! Polis uygulamasından ters yöne girerek kaçmaya çalıştı: ‘Panik atağım var’

Giriş Tarihi: 28.05.2026 14:43

İstanbul’un Kadıköy sahil yolunda gerçekleştirilen trafik denetimi sırasında polis uygulamasından ters yöne girerek kaçmaya çalışan sürücü hayrete düşürdü. Dron kamerasıyla tespit edilip yakalanan motosikletlinin savunması ise pes dedirtti. "Panik atağım var"

İstanbul Kadıköy sahil yolunda gerçekleştirilen trafik denetimleri sırasında polis uygulamasını fark eden motosiklet sürücüsü, ters yöne girerek kaçmaya çalıştı. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücünün kaçış anları dron kamerasına saniye saniye yansıdı.

"PANİK ATAĞIM VAR"

Ekiplerin takibi sonucu kısa sürede yakalanan sürücü, kaçma nedenini "Panik atağım var" sözleriyle açıklamaya çalıştı. Yapılan kontrollerde motosiklette katlanır plaka bulunduğu, sürücünün yetersiz ehliyetle araç kullandığı ve hem sürücünün hem de yolcunun kask takmadığı tespit edildi.

SÜRÜCÜYE REKOR CEZA

Sürücüye katlanır plaka, ters yön ihlali, yetersiz ehliyet ve kask kullanmamak maddelerinden cezai işlem uygulanırken, motosiklet sahibine de ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan işlem yapıldı. Toplamda 171 bin 629 lira ceza kesilirken araç 1 ay süreyle trafikten men edildi.

