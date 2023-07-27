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Giriş Tarihi: 27.7.2023 16:20

Kadıköy’de çarptığı bisikletli ölmüştü: 9 gündür aranıyor!

Acı olay İstanbul Kadıköy'de yaşanmıştı. Otomobiliyle bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarparak ölümüne neden olan sürücü 9 gündür aranıyor. Aile kaçan sürücünün bulunamamasına tepki gösterdi. Abla Gülenay Güzelgün Erol "Maalesef 9 gün oldu hala bulunamadı. Adı belli, yeri belli ama neden bulunamadı, hala çözemedim. Kardeşimin katili bir an önce bulunsun. Ben başka bir şey istemiyorum." dedi.

DHA
Kadıköy’de çarptığı bisikletli ölmüştü: 9 gündür aranıyor!

Bostancı Sahil Yolu'nda 18 Temmuz Salı sabahı polis kontrolünden kaçan Temel Ünlü'nün kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan bisiklet sürücüsü 51 yaşındaki Doğanay Güzelgün, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrası sürücü, olay yerinden kaçtı. Güzelgün'ün ölümüne neden olan sürücü Temel Ünlü, 9 gündür aranıyor. Abla Gülenay Güzelgün Erol ve baba Duman Güzelgün, kaçan sürücünün bulunamamasına tepkili.

"BİR AN ÖNCE BULUNUP CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM"
Doğanay Güzelgün'ün ablası Gülenay Güzelgün Erol, "Maalesef 9 gün oldu hala bulunamadı. Adı belli, yeri belli ama neden bulunamadı, hala çözemedim. Kardeşimin katili bir an önce bulunsun. Ben başka bir şey istemiyorum. O davaya odaklandım. Ama soruşturmada herhangi bir gelişme yok. Çarpan kişi belli ama hala bulunamadı maalesef. Şurada çarpmış kardeşime belki direksiyonu sola değil de sağa kırsa çarpmayacak. Bir sürü soru var. Artık ne diyeceğimi bilemiyorum. Sadece bulunmasını ve cezasını çekmesini istiyorum." diye konuştu.

"YAKALANSA İNSAN EN AZINDAN MUTLU OLURDU"
Doğanay Güzelgün'ün babası Duman Güzelgün, "Ne söyleyebilirim bu acıyla. Suçlu olan yakalansa insan en azından memnuniyet duyar. Gördükçe insan acı çekiyor ne söylenebilir ki. Böyle bir anda elinden alınınca çok fena oluyor insan. Kaza yerine gelmek ve görmek istemiyordum. Devletimiz istediği zaman bulur. İnşallah bulunur " şeklinde konuştu.

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Kadıköy’de çarptığı bisikletli ölmüştü: 9 gündür aranıyor!
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