SON DAKİKA… İstanbul Kadıköy’de 1 milyonluk soygun! Hırsızlar girdikleri evde bakıcıya tecavüz etti: Azmettirici ise…

BANA CİNSEL SALDIRI DA BULUNDU

Bakıcı kadın emniyette verdiği ilk ifadesinde de şunları söyledi; "Holdeyken, iki erkek salonun kilitli olmayan balkon kapısından içeri girmek suretiyle bana doğru geldi. Biri holde beni yakalarken, diğeri teyzenin odasına gitti. Beni tutan şahıs kılıç benzeri uzun bıçak gösterip korkutmaya çalıştı. Beni sıkarak tüm gücüyle tuttu. Elektrik bandıyla kollarımı ve ağzımı bağladı. Beni etkisiz hale getirdikten sonra yatak odama götürdü. Beni yatağa yatırarak, pijamamı ve iç çamaşırımı indirdi. Bana cinsel saldırıda bulundu. Daha sonra beni teyzenin odasına götürdü. Teyzenin ziynet eşyalarını ve parasını alarak, daire kapısından çıkıp gittiler" dedi.