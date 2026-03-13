SON DAKİKA… İstanbul Kadıköy’de 1 milyonluk soygun! Hırsızlar girdikleri evde bakıcıya tecavüz etti: Azmettirici ise…

Dehşetin adresi Kadıköy Dumlupınar Mahallesi Melih Cevdet Anday sokaktı. 5 Mart gecesi sabaha karşı saat 04:30 sıralarında ellerinde merdivenle gelen soyguncular 1. Kattaki binanın balkonundan içeri girip yaşlı kadın ve bakıcısının önce ellerini ve kollarını bağladı. Ardından ağızlarını bantlayıp yatak odasındaki kasanın olduğu yere gittiler. Soyguncular iki kadın elleri kolları bağlıyken kasadaki 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve parayı alıp kaçtı.
İddiaya göre bakıcı kadın, kendi imkanlarıyla bağlardan kurtulup polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler ev sahibi Neriman F.P.'nin ifadesini aldı. Yaşlı kadın yaşadıklarını şu sözlerle anlattı; "Saat 04:30 sıralarında yanında bakıcım M.K. ile birlikte salondaydık. Tanımadığım 2 erkek balkon kapısından içeri girdi. Bana evde kasa var mı? diye sordular. Ardından önce bakıcımın elini kolunu bağladılar sonra benim. Sonrada yatak odasına girip kasayı sakladığım yerden bulup içindeki yaklaşık 1 milyon lira değerindeki altınları alıp gittiler. Bakıcım bir süre sonra kendini çözdü" dediği öğrenildi.
3 GASPÇI TUTUKLANDI
İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri ve Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda yüzlerce saat kamera izleyen ekipler şüphelilerin kimliklerini tek tek tespit etti. Şüpheliler A.S. (32), F.A. (27) ve T.A. (35) Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Başakşehir'de yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.
BANA BIÇAK ÇEKİP DİĞER ODAYA GÖTÜRDÜ
Şüpheliler cezaevine gönderilirken olay sonrası memleketine döndüğü öğrenilen Özbekistanlı bakıcı o gece tecavüze uğradığını iddia etti. Korku dolu anları anlatan kadın; "Balkondan iki kişi girdi, ben tıkırtıya uyandım. Bir kişi annenin yanındaydı, bir kişi benim yanımdaydı. Beni kapının ağzında tuttu. Götürdü öbür odaya. İçeride 40 dakikaya yakın kaldılar. Bana bıçak gösterdi. Pantolonumu yırttı. Bana saldırıda bulundu. Korktum memleketime geldim. Paramı da almadan geldim" dedi.
BANA CİNSEL SALDIRI DA BULUNDU
Bakıcı kadın emniyette verdiği ilk ifadesinde de şunları söyledi; "Holdeyken, iki erkek salonun kilitli olmayan balkon kapısından içeri girmek suretiyle bana doğru geldi. Biri holde beni yakalarken, diğeri teyzenin odasına gitti. Beni tutan şahıs kılıç benzeri uzun bıçak gösterip korkutmaya çalıştı. Beni sıkarak tüm gücüyle tuttu. Elektrik bandıyla kollarımı ve ağzımı bağladı. Beni etkisiz hale getirdikten sonra yatak odama götürdü. Beni yatağa yatırarak, pijamamı ve iç çamaşırımı indirdi. Bana cinsel saldırıda bulundu. Daha sonra beni teyzenin odasına götürdü. Teyzenin ziynet eşyalarını ve parasını alarak, daire kapısından çıkıp gittiler" dedi.
İŞİ ESKİ BAKICI VERMİŞ
Gözaltına alınan şüphelilerden T.A.'nın evinde bir miktar para ve uyuşturucu madde bulunurken telefonundan yaşlı kadının evine ait fotoğraflar çıktı. Çıkan fotoğrafların izini süren Gasp Büro Ekipleri şüphelilere işi verenin yaşlı kadının eski bakıcısı Azerbaycanlı J.O. isimli kadın olduğunu belirledi. İddiaya göre J.O. evin fotoğraflarını atıp işi onlara vermiş onlarda parayı almıştı.
ÖPTÜM AMA SALDIRIDA BULUNMADIM
Şüpheli T.A. ifadesinde F.A. ile eve gittik "Keşif yaptık. Hırsızlık yapmaya karar verdik. Saat 4'te girdik. Ben hasta kadının odasına gittim. Ağzını kapattım, kasayı sordum. Kadın gösterdi. Kasadaki altınları aldım. Kasayı açtırdığım sırada Fuzuli yanımdaydı. Öncesinde diğer odadaydı. Altınları aldıktan sonra kapıdan kaçtık."
F.A. ise "Adresi T.A. buldu. Evde para ve altın olduğunu söyledi. 1-2 defa keşif yaptık. Yardımcı kadının ellerini bağladım. Kasayı yaşlı kadına açtırdık. Altınları alıp çıktık. 30-40 bin TL'ye yakın para aldım. Bana düşen payı harcadım. Bakıcı M.K.'yi öptüm ama ona cinsel saldırıda bulunmadım" dedi.