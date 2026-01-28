SON DAKİKA: Kadıköy’de akılalmaz olay! Dolandırılan dolandırıcı polisi aradı: 5 milyonluk vurgunda ’günlük’ detayı...

KADIN ÖĞRETMENE FETÖ TUZAĞI

Kadıköy'deki evinde yalnız yaşayan C.A'nın telefonu geçen yıl Aralık ayı başında çaldı. Karşısındaki ses savcı olduğunu FETÖ terör örgütüne operasyon düzenlediklerini, örgütün kendisine ait kimlik ve hesapları kullandığını, operasyon bitene kadar parasını güvenli bir yerde tutacaklarını söyledi. Bu görüşmede kendisine bir telefon göndereceklerini bundan sonraki görüşmeleri sadece bu telefondan yapacaklarını söyledi. Telefonun C.A'ya ulaşmasının ardından kabus dolu günler başladı. C.A., her gün arandı paraları hazır etmesi söylendi. Bu görüşmeler sürerken telefondaki çete üyesi C.A'nın evinin bulunduğu bölgede bir çok dairesi olduğunu öğrendi.

KADININ EVLERİ OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE VEKALETİN PEŞİNE DÜŞTÜLER

Telefonda bu daireleri de almak için vekâlet almaya uğraşan dolandırıcılar baskıları artırmaya başladı. Gözaltına alma ve tutuklamayla tehdit eden çete üyesine yaşlı kadın günlerce direndi. Kabus dolu geçen günlerin ardından çete üyesi eve göndereceği kişiye parayı teslim etmesi talimatı verdi. C.A., kapıya gelen çete üyesine banka hesaplarından çekerek topladığı 117 bin doları verdi. C.A., parayı alan kişiye de parayı aldığına dair bir imza attırdı.