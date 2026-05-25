Kadıköy’de drift atarak şov yapmaya çalıştılar: 2 sürücü yakalandı! 280 bin lira ceza uygulandı

ARACI TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Şahıslara, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "drift atmak" başlıklı 67/1-D maddesi kapsamında toplam 280 bin lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan, sürücülerden K.U.'nun ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, B.K.'nin ise 5 yıl içerisinde aynı ihlali ikinci kez gerçekleştirdiğinin belirlenmesi üzerine sürücü belgesi iptal edildi. B.K.'nin aracı da trafikten men edildi. İstanbul polisi, trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Kadıköy'de drift şovu yapan sürücüler yakalandı

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör