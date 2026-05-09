Kadıköy’de durdurulan aracın tamponundan uyuşturucu fışkırdı: 2 tutuklama!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Merdivenköy Mahallesi'nde 5 Mayıs Salı günü 17.30 sıralarında genel asayişin sağlanması, suçların önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan denetimler sırasında bir araç şüphe üzerine durduruldu. Araç ve sürücünün üzerinde arama yapıldı. Sürücü A.K.'nin (22) kullandığı araçta yapılan aramada, arka tampon kısmına gizlenmiş bir miktar uyuşturucu madde ile 35 bin 540 lira ve 300 dolar ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.