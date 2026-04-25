Kadıköy’de eğlence mekanlarına uyuşturucu operasyonu!

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Kadıköy İlçesi'nde gece kulüpleri, eğlence mekanları ve söz konusu mekanların çevresindeki alkol satış bayisi, kadın kuaförü, bijuteri ve gıda işletmeleri gibi ticari işletmelerde müşteri olarak gelen kişilere uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit etti. Uyuşturucu madde satıcılarının söz konusu işletmelerin çevresindeki hareketliliği fırsat bilerek uyuşturucu madde ticareti yaptıkları saptandı.

İstanbul'un Kadıköy İlçesi'nde bulunan sekiz gece kulübü ve dört işletme olmak üzere toplamda 12 ayrı adreste detaylı incelemelerde bulunuldu ve arama yapıldı. İşletme sahipleri, işletme müdürü olarak faaliyet yürüten kişiler ve uyuşturucu madde satıcılarının da aralarında bulunduğu 94 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan detaylı aramalarda 68 kök Hint Keneviri maddesi, 29 gram Skunk maddesi, bir ruhsatsız tabanca, 50 mermi ve 732 bin 800 lira nakit para ele geçirildi.

