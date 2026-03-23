Kadıköy'de feci olay: Denizde ceset bulundu!
Giriş Tarihi: 23.03.2026 09:07 Son Güncelleme: 23.03.2026 09:08

Kadıköy'de denizde erkek cesedi bulundu. Denizde bir kişinin hareketsiz olduğunu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. C.K.'ye ait olduğu belirlenen ceset, incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

DHA Yaşam
  • ABONE OL

Olay sabah 07.00 sıralarında Kadıköy Rıhtım'da meydana geldi. Denizde bir kişinin hareketsiz olduğunu fark eden çevredekiler ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

YÜRÜRKEN DÜŞTÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Deniz polisinin incelemelerinin ardından 55 yaşlarında olduğu tahmin edilen, cesedin C.K.'ya ait olduğu tespit edildi. Rıhtımda yürürken denize düştüğü iddia edilen C.K.'nin cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ambulansla hastane morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz