Kadıköy’de kan donduran vahşet: Mekanda otururken ateşe verildi! Talihsiz kadın o anları anlattı...

İstanbul Kadıköy'de tanımadığı Sibel Arya Geriş'in üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdiği ve vücudunda ağır yanıklar oluşan Gözde Yılmaz, hastaneye kaldırıldı. Şüpheli kadın tutuklanırken hastanede tedavi gören Gözde Yılmaz o anları anlattı.
İstanbul Kadıköy'de 10 gün önce meydana gelen olayda sibel Arya Geriş, yanına yaklaştığı Gözde Yılmaz'ın üzerine yanıcı madde döktü. Saldırgan, "Sen benim sevgilimle mi berabersin?" diye bağırdıktan sonra çakmağı çakarak genç kadını ateşe verdi.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Gözde Yılmaz ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine kaldırıldı. Burada yanık ünitesinde tedavisi süren Yılmaz'ın vücudunda ağır yanıklar oluştuğu öğrenildi.
Çalışma başlatan polis ekipleri saldırgan Sibel Arya Geriş'i kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
"EN AĞIR CEZAYI ALMALARINI İSTİYORUM"
Vücudunda ağır yanıklar oluşan Gözde Yılmaz, "Benim çocukluktan tanıdığım Doğukan Y. diye bir arkadaşım var. Bunu yapan onun kız arkadaşıymış. Biz erkek arkadaşım ve 4-5 kişi Kadıköy'de otururken yola doğru sırtımız dönüktü. Birden bir soğukluk hissettim. Büyük bir ihtimalle benzindi.