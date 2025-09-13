Haberler Yaşam Haberleri Kadıköy’de kazı sırasında su borusu patladı AVM otoparkını su bastı
Giriş Tarihi: 13.9.2025 18:20 Son Güncelleme: 13.9.2025 18:34

İstanbul Kadıköy’de iş makinesi, kazı çalışması sırasında su borusunu patlattı. Fışkıran sular, cadde ve yakınlarında bulunan AVM otoparkına dolarken sürücüler yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay, saat 13.15 sıralarında Acıbadem Mahallesi'nde meydana geldi. Caddede yürütülen kazı çalışmaları sırasında iş makinesi ana su borusuna zarar verdi.

Borunun patlamasıyla caddeye akan su, alışveriş merkezinin otoparkına doldu. Göle dönen otoparkta bulunan sürücüler, hızla yükselen su nedeniyle araçlarını çıkarmakta güçlük çekti. Bazı sürücüler araçlarını güçlükle otoparktan çıkarmaya çalıştı. İhbar üzerine bölgeye İSKİ ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, patlağın onarımı ve suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Olay nedeniyle yol üzerinde de su birikintileri oluştu, trafik kısa süreli aksadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

