Kadıköy’de Ne Yenir, Ne İçilir? Kahvaltıda, Öğle ve Akşam Yemeğinde Kadıköy’de Yenilecek Yemekler

Kadıköy'de ne yenir ne içilir? İstanbul'da yaşayanların da şehir dışından gelenlerin de vakit geçirmek için sıklıkla tercih ettiği Kadıköy'de yenilecek yemekler ve tatlılar nelerdir? Kahvaltı, tatlı, kahve, akşam yemeği gibi günün her saatinde tercih edebileceğiniz birbirinden güzel yerler bulunan Kadıköy'de nerede ne yenir yazımızda sizin için derledik. Siz de Kadıköy'de keyifli bir gün geçirmek için en güzel yerleri arıyorsanız işte Kadıköy'de mutlaka yapmanız gerekenler!

Kadıköy'de Ne Yenir, Ne İçilir?

Tüm gününüzü Kadıköy'de geçirmeyi planlıyorsanız güne güzel bir kahvaltıyla başlayabilirsiniz. Kahvaltı için Brekkie Croissant & Cookie, Naan, Süt Yumurta Reçel ya da Beyaz Fırını tercih edebilirsiniz. Oldukça lezzetli kahvaltıları olan bu mekanlardan birini seçerek güne güzel bir kahvaltıyla başlayabilirsiniz. Kahvaltıdan sonra Çikolata Dükkanı, Asuman, Hane Çikolata Kahve ya da Meşhur Dondurmacı Ali Usta'ya giderek güzel bir tatlı yiyebilir ve kahvenizi içebilirsiniz. Ardından akşam yemeği için Ekspres İnegöl Köftecisi, Akveren Makarna, Pizza Locale ya da Kızılkayalar'ı tercih edebilirsiniz.

Kadıköy'de Mutlaka Görülmesi Gereken Yerler

Bir şeyler yiyip içtikten sonra da tarihi yüzyıllar öncesine dayanan Kadıköy'de gezebileceğiniz birçok yer bulunmaktadır. İşte Kadıköy'de mutlaka görmeniz gereken yerlerden bazıları;