Haberler Yaşam Haberleri Kadıköy'de oto galeride yangın: Milyonluk araçlar küle döndü!
Giriş Tarihi: 9.05.2026 09:04

Kadıköy'de oto galerinin önünde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek diğer araçlara ve bitişikteki restorana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 4 araç kullanılamaz hale geldi.

DHA Yaşam
Sahrayıcedit Mahallesi Mescitli Sokak'taki oto galerinin önünde park halinde bulunan otomobilde saat 04.15 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, park halindeki diğer araçlara ve galerinin bitişiğindeki restorana sıçradı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekibi sevk edildi. Polis, sokağa şerit çekerek güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere farklı noktalardan müdahale etti.

4 ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 4 araç kullanılamaz hale gelirken, restoranda ise hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
