Kadıköy’deki 100 dönümlük arsada mutlu son

Kadıköy'ün Sahrayıcedit Mahallesi'nde bulunan ve iki kardeşe ait olan yaklaşık 100 bin metrekarelik (100 dönüm) dev arsa ile ilgili anlaşma imzalandı. Türkiye'nin en değerli arsalarından biri olarak gösterilen dev arsaya 6 milyar 500 milyon TL değer biçildi. Bunun akabinde de arsanın sahipleri ile Akkök Holding bünyesinde bulunan Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı arasında ortaklık anlaşması yapıldı. Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla yapılan bildirime göre; iki ayrı parselde bulunan toplam 100 bin metrekare arsa için Akiş ve Güray ortaklığı maliklerle anlaşmaya vardı. Sözleşmeye konu edilecek karma projenin yapılması, projedeki bağımsız bölümlerin satılması/değerlendirilmesi ve sözleşmeye ilişkin tüm hak ve yükümlülüklerin müştereken ifa edilerek projenin tamamlanması amacıyla "Akiş Güray Adi Ortaklığı" kuruldu.

13.7 MİLYAR TL'LİK GELİR

Değerlenme raporunda yaklaşık 13 milyar 750 milyon TL gelir elde edilmesi ön görülen projeden elde edilecek gelirin yüzde 48'i arsa sahiplerine, kalan yüzde 52'lik kısmı ise şirkete ait olacak. Değerleme raporuna göre, alandan elde edilecek konutlardan yaklaşık 13 milyar 85 milyon TL, ticari alandan ise 665 milyon TL gelir elde edilmesi öngörüldü.