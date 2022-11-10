Kadıköy’deki çatışmada Ziya Bandırmalıoğlu ölmüştü! 40 milyonluk yat cinayeti davasında flaş: Vurmak zorunda kaldım

Kadıköy'deki lüks bir restoranda 20 Aralık günü saat 23.30 sularında iki farklı grup arasında çıkan silahlı çatışmada 7 kişi vurulmuş, bir dönem Susurluk Dosyasında hükümlü eski Özel Harekat Polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli polis memuru Şahin Aslan olduğu ortaya çıkınca gözler olayın neden meydana geldiğine çevrilmişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Fuat, Ayhan ve Mehmet Çakır ile Engin Abdioğlu'nun 'Kasten öldürme' suçundan 2'şer kez müebbet hapsini istenmiş, Fuat Çakıroğlu'nun 'Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma' ve 'Ruhsatsız silah taşım' suçundan 15 yıla, diğer şüphelilerin de 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve yardım etme' suçlarından değişen oranlarda hapsİ talep edilmişti.