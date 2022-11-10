Kadıköy’deki çatışmada Ziya Bandırmalıoğlu ölmüştü! 40 milyonluk yat cinayeti davasında flaş: Vurmak zorunda kaldım

Kadıköy'deki lüks bir restoranda 20 Aralık günü saat 23.30 sularında iki farklı grup arasında çıkan silahlı çatışmada 7 kişi vurulmuş, bir dönem Susurluk Dosyasında hükümlü eski Özel Harekat Polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli polis memuru Şahin Aslan olduğu ortaya çıkınca gözler olayın neden meydana geldiğine çevrilmişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Fuat, Ayhan ve Mehmet Çakır ile Engin Abdioğlu'nun 'Kasten öldürme' suçundan 2'şer kez müebbet hapsini istenmiş, Fuat Çakıroğlu'nun 'Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma' ve 'Ruhsatsız silah taşım' suçundan 15 yıla, diğer şüphelilerin de 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve yardım etme' suçlarından değişen oranlarda hapsİ talep edilmişti.
İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR
İstanbul Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk celsesi görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Fuat, Ayhan, Caner, Mehmet Çakır kaldıkları cezaevinden, sanıklar Mehmet Öksüz, Mert Muhammet Beyoğlu da bulundukları illerden SEGBİS sistemiyle bağlanırken müştekiler Hilal Özkaya ve Mustafa Bandırmalıoğlu katıldı. Taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu. Ayrıca duruşmada dosyada adı geçen 7 tanığın da geldiği görüldü.
SANIKLAR KORKUNÇ GECEYİ ANLATTI
Tutuklu sanık Ayhan Çakır savunmasında, olay günü ağabeyi Fuat Çakır'la yemek yemek için buluştuklarını belirterek "Aramızda maktul Ziya Bandırmalıoğlu ve şahin Arslan da vardı. Kendilerini olaydan önce tanımazdım. Masada muhtemelen kafası güzel olan Ziya Bey, birden silah çekti. Ben 'Dur' diye bağırdım. Ateş edince ben ve ağabeyim Fuat yaralandık. Sonrasında ben de ateş ettim. Suç örgütüne üye değilim. Kendimi savunma amaçlı hareket ettim. Ticaretle uğraşan bir esnafım" şeklinde konuştu.
"ZİYA'NIN AGRESİF TAVIRLARINDAN DOLAYI UYARDIM"
Olaydan önce Ziya Bandırmalıoğlu'yla husumeti olmadığını dile getiren tutuklu sanık Fuat Çakır, "Masaya geldikten sonra Ziya Beyin agresif hareketleri vardı. Ben konuşmalarından rahatsız oldum. Çeşitli isimleri yattığı cezaevlerinden tanıdığını söyleyince kendisini uyardım. Ardından ayağa kalktı ve silah çekti. Elini tuttum, o sırada silah patladı. Ardından boğuşurken yere düştük ve silah tekrar patladı. Bunun üzerine Ziya yere yığılınca silahı elinden aldım. Kendimi savunmak için Şahin'i de vurmak zorunda kaldım" diyerek suçlamaları kabul etmediğini söyledi.
"MASADA YAT MEVZUSU KONUŞULUYORDU"
Tutuklu sanık Mehmet Çakır da masada bir yattan bahsedildiğini, ardından Fuat Çakır'ın Ziya Bandırmalıoğlu'nu uyardığını, Bnadırmalıoğlu'nun alkollü olduğunu, ardından Bandırmalıoğlu'nun sinirlenerek masadan kalkıp belindeki silahı doğrulttuğunu, Ziya ve Fuat'ın boğuştuğunu ve silahın tekrar ateş aldığını, Ziya'nın ilk ateş ettiğinde kendisinin de yaralandığını ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini belirttiler. Müştekiler ise sanıklardan şikayetçi olduklarını ve cezalandırılmalarını istediklerini aktardı.
TUTUKLULUK HALLERİ DEVAM EDECEK
Duruşma sonu mahkeme, sanık Engin Abdioğlu hakkında yakalama emri düzenlenmesine, 3 sanık hakkındaki adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını, sanık Caner Koç'un tahliyesine ve tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek davayı erteledi.Kadıköy’deki çatışmada Ziya Bandırmalıoğlu ölmüştü! 40 milyon euro’luk yatın sahibi konuştu!