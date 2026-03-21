Kadim gelenek, mili coşku Nevruz

Bugün 21 Mart. 'Baharın müjdecisi', 'yeni yılın başlangıcı' olarak nitelendirilen Nevruz Bayramı'nı kutluyoruz. En kadim Türk geleneklerinden olan Nevruz,Türklerin millimanevi değerleri ve sosyal düşünceleriyle şekillenen, milli kültürün oluşmasında önemli görevler üstlenen bir bayram. ; Tabiatın yeniden canlanışını, bereketi, toplumsal birliği, dayanışmayı, yardımlaşmayı sembolize eden ve kelime olarak 'yeni gün' anlamına gelen Nevruz, Orta Asya'dan Anadolu'ya kadar birçok coğrafyada coşkuyla kutlanıyor. Çin kaynaklarında, geçmişi milattan önce 3. yüzyılda Hunların bahar aylarında düzenlediği şenliklere dayandırılan Nevruz, Türklerin Ergenekon'dan çıkış günü olarak da kabul ediliyor.

KÜLTÜREL MİRAS

Kökleri Orta Asya bozkırlarından Mezopotamya'ya, Anadolu'dan Balkanlar'a uzanan Nevruz, yalnızca mevsimlerin dönüşünü değil; aynı zamanda toplumların ortak hafızasında yer eden dirilişi, yenilenmeyi ve umudu temsil ediyor. Türk dünyasında asırlardır coşkuyla kutlanan Nevruz, ateşin üzerinden atlanan ritüellerden, birlik sofralarına uzanan zengin bir kültürel mirası içinde barındırıyor.

KÖKLERİ HATIRLATIYOR

Ateş, burada yalnızca bir sembol değil; kötülüklerden arınmanın, geçmişin yüklerinden sıyrılıp geleceğe temiz bir sayfa açmayı ifade ediyor. Anadolu'nun dört bir yanında yakılan Nevruz ateşleri, hem geçmişle bağ kuruyor hem de geleceğe dair umutları diri tutuyor.