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Giriş Tarihi: 11.1.2023

Kadın apartman yöneticisine ‘çöp’ dayağı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Kadın apartman yöneticisine ‘çöp’ dayağı
İzmir'de apartman yöneticisi Nurcan Tunoğlu (40) çöp yüzünden tartıştığı apartman sakini çift tarafından darp edildi. Olay, 4 Ocak'ta 11.30 sıralarında Bayraklı ilçesine bağlı Manavkuyu Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. A Blok yöneticisi Nurcan Tunoğlu, sitenin kuralları gereği belli saatler dışında kapıya çöp bırakılmaması konusunda apartman sakini Mahmut (45) ve Zeynep Demir (40) çiftini uyardı. Tunoğlu ve Zeynep Demir arasında çöp yüzünden tartışma çıktı. Bir süre sonra Mahmut Demir aracıyla sitenin otoparkına gelip kadın yönetici Tunoğlu'na hiçbir şey söylemeden yumruk attı. Aldığı darbelerle gözlüğü kırılan ve yere düşen Tunoğlu büyük bir şok yaşadı. Daha sonra aracına binen Demir, tehditler savurup olay yerinden ayrıldı. Tunoğlu darp raporu aldıktan sonra polis merkezine giderek, 'kasten yaralama, tehdit, hakaret' suçlarından Mahmut- Zeynep Demir çiftinden şikâyetçi oldu. Tunoğlu'nun saldırıya uğradığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. SABAH'a konuşan Tunoğlu, "Yaklaşık 2 yıldır kuralları çiğnediler. Apartman yöneticisi olarak görevimi yapmak istediğim için darp edildim. Küfür ve hakaretlerde bulundular. Mahmut Demir yüzüme yumruk attı. Gözlüğüm kırıldı. En ağır cezayı almalarını istiyorum" dedi.

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Kadın apartman yöneticisine ‘çöp’ dayağı
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