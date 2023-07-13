Kadın avukat evinde infaz mı edildi? Kadın avukat evinde başından vurulmuş halde buldu

İzmir Barosu'na kayıtlı avukat Zeliha Ay'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Zeliha Ay'ın evine giden ekipleri zile bastı ancak yanıt alamadı. Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri korkunç manzarayla karşılaştı.

Kadın avukat başından silahlı vurulmuş şekilde kanlar içerisinde bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde genç avukatın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kadın avukatın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Zeliha Ay'ın ölüm haberini alan ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Kadın avukatın cinayete mi kurban gittiği, yoksa intihar mı ettiği araştırılıyor.