Kadın avukata silahlı saldırı

İSTANBUL Barosu'na kayıtlı avukat Nur Peker, BeşiktaşLevazım Mahallesi'nde güvenlikli bir sitedeki evine girerken silahlı saldırıya uğradı. Silahı gören kadın avukat, elini kaldırıp "Yapma" diye bağırsa da saldırgan, tabancayı ateşledi. Bacağından kurşunlanan Peker ilk ifadesinde kendisini vuran kişiyi tanımadığını belirterek, "Şüphelendiğim birkaç kişi var ancak sağlık durumum nedeniyle kafamı tam olarak toplayamıyorum" dedi. Polis ekipleri saldırganı yakalayabilmek için güvenlik kamera görüntülerini inceledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, emlakçı olduğunu söyleyen Canip K. isimli bir kişi tutuklandı. Kadın avukata yönelik saldırının sebebi çok yönlü olarak soruşturuluyor. Fatih ULAŞ / SABAH