Çanakkale’deki tartışmalı dosya yeni bir boyuta taşındı! Kadın başkan HSK’ya yazdı: Beni tasfiye etmek için kumpas kurdular!

HSK Birinci Dairesi'nin verdiği inceleme ve soruşturma izni sonrası dosyada HSK Başmüfettişi Nevzat Cahit Toprak görevlendirildi. Başmüfettişlik tarafından yürütülen süreçte HTS kayıtları, dijital materyaller, kamera görüntüleri, telefon trafiği, para hareketleri ve adliye-lojman bağlantılarının incelemeye alındığı öğrenildi. HSK kulislerinde dosyanın sıradan bir disiplin soruşturması olarak görülmediği, olayın tüm boyutlarıyla araştırıldığı belirtiliyor.

KADIN BAŞKANIN DİLEKÇESİNDE ÇARPICI İDDİALAR

Açığa alınan kadın başkanın HSK'ya sunduğu kapsamlı dilekçede, son derece ağır iddialarda bulunduğu öğrenildi. Kadın başkanın, kendisine yönelik sürecin tesadüfi gelişmediğini, belirli kişi ve çevrelerin koordineli hareket ettiğini, bazı yargı mensupları ve etkili isimlerin süreç içerisinde rol oynadığını öne sürdüğü belirtiliyor. Dilekçede, soruşturma bilgilerinin önceden bazı kişilere ulaştığı, belirli isimlerin süreçten haberdar görüntüsü verdiği ve olayların organize şekilde geliştiği iddialarına da yer verildiği öğrenildi.

"BENİ TASFİYE ETMEK İÇİN KUMPAS KURDULAR" İDDİASI

Kadın başkanın dilekçesinde en dikkat çeken bölümün, kendisinin görev yaptığı mahkemeden uzaklaştırılmasına yönelik organize bir plan bulunduğu yönündeki değerlendirmeler olduğu belirtiliyor. Kadın başkanın, uyuşturucu dosyaların da hukuka aykırı taleplere boyun eğmediği için hedef seçildiğini, bazı çevrelerin istediği kararları vermediği için tasfiye edilmek istendiğini öne sürdüğü öğrenildi. HSK müfettişlerinin bu iddiaların tamamını araştıracağı ifade ediliyor.

"RÜŞVETİ REDDETTİM OPERASYON BAŞLADI" İDDİASI

HSK kulislerinde konuşulan en dikkat çekici başlıklardan biri de kadın başkanın mahkemesinde görülen önemli bir uyuşturucu dosyası oldu. İddialara göre, Çanakkale'de uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olduğu öne sürülen bir ismin kardeşinin yargılandığı dava sürecinde kadın başkana tahliye yönünde taksici Kadir üzerinden çeşitli girişimlerde bulunulduğu, Kadın başkanın bu talepleri kabul etmediği ve sonrasında olaylar zincirinin başladığı iddia edildi. Dilekçede bu sürecin detaylı şekilde anlatıldığı ve HSK'dan tüm bağlantıların araştırılmasının istendiği öğrenildi.

"KUMPASIN TÜM AYAKLARI ARAŞTIRILSIN" TALEBİ

Kadın başkanın HSK'ya sunduğu dilekçede yalnızca adli soruşturma sürecine değil, olayın tamamına itiraz ettiği öğrenildi. Dilekçede meçhul avukat olarak anılan kişinin süreçteki rolü, telefon trafiği, para hareketleri, soruşturma öncesi temaslar ve dosyada adı geçen kişiler arasındaki ilişkilerin araştırılması talep edildi. Kadın başkanın HSK müfettişlerinden bu incelemeyi yalnızca uyuşturucu soruşturmasıyla sınırlı tutmaması gerektiğini, olayın arka planındaki tüm bağlantıların her yönüyle mercek altına alınmasını istediği öğrenildi.

ADLİ TIP RAPORUNA SERT İTİRAZ

Kadın başkanın HSK'ya sunduğu dilekçede adli tıp raporlarına da sert şekilde itiraz ettiği öğrenildi. Dilekçede, saç örneklerinde kokain tespit edildiği yönündeki raporun güvenilirliğinin araştırılması, analiz edilen saç örneklerinin gerçekten kendisine ait olup olmadığının ortaya çıkarılması ve mevcut numune ile yeniden alınacak örnekler arasında DNA karşılaştırması yapılması talep edildi. Kadın başkanın ayrıca saç örneklerinde tespit edildiği belirtilen bazı ilaç etken maddelerini hayatı boyunca kullanmadığını belirterek bu durumun da araştırılmasını istediği öğrenildi.

HEM TAKSİCİ KADİR'DE HEM DE KADIN BAŞKANDA KOKAİN BULGULARI

Soruşturma dosyasında dikkat çeken başlıklardan biri de hem kamuoyunda "Taksici Kadir" olarak bilinen Kadir Demirdelen'de hem de kadın başkandan alınan örneklerde kokain bulgularına rastlanması oldu. Dosyada kadın başkandan alınan saç örneklerinde kokain tespit edildiği belirtilirken, Kadir Demirdelen hakkında yürütülen soruşturmada da kokain ve amfetamin bulgularına ulaşıldığı öğrenildi. HSK müfettişlerinin iki isim arasındaki ilişkiyi, HTS kayıtlarını, lojman görüşmelerini ve uyuşturucu trafiği iddialarını detaylı şekilde inceleyeceği belirtiliyor.

TAKSİCİ KADİR FİRAR ETTİ

Kamuoyunda "Taksici Kadir" olarak bilinen Kadir Demirdelen hakkında gözaltı kararı verilmeden hemen önce yurtdışına kaçtığı ve hakkında yakalama emri çıkarıldığı öğrenildi. Taksici Kadir'in gözaltı ve yakalama kararı verilmeden önce nasıl öğrendiği de ayrıca merak konusu oldu… Yargı kulislerinde, soruşturmanın merkezindeki isimlerden biri olarak gösterilen Demirdelen'in firar etmesinin dosyanın en kritik gelişmelerinden biri olduğu değerlendiriliyor.

ÇANAKKALE'DEKİ UYUŞTURUCU DOSYALARI DA MERCEK ALTINDA

HSK incelemesinin yalnızca kadın başkan ve Taksici Kadir ekseninde yürütülmeyeceği öğrenildi. Çanakkale'de son dönemde görülen uyuşturucu dosyaları, tahliye süreçleri, dosyalara giren avukatlar, HTS kayıtları ve organize suç bağlantıları da detaylı inceleme kapsamına alındı. Özellikle kadın başkanın mahkemesinde görülen bazı kritik uyuşturucu dosyaları ile sonrasında yaşanan gelişmeler arasında bağlantı bulunup bulunmadığı araştırılacak.

OLAY TÜM YÖNLERİYLE YERİNDE İNCELENECEK

Kurban Bayramı sonrası HSK müfettişlerinin Çanakkale Adliyesi'nde kapsamlı inceleme yapacağı öğrenildi. Adliye ve lojman kamera kayıtları, HTS analizleri, dijital materyaller, para transferleri, uyuşturucu trafiği iddiaları, meçhul avukatın süreçteki rolü, Taksici Kadir bağlantıları, rüşvet iddiaları ve kadın başkanın "organize kumpas" iddialarının tamamı yerinde araştırılacak.