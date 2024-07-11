Kadın cinayetine ağırlaştırılmış müebbet kararı

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kasten öldürme" ve "mala zarar verme" suçlarından hakkında dava açılan tutuklu sanık E.B, taraf avukatları ve öldürülen Fidan Cantemir'in (42) yakınları katıldı. Söz verilen sanık E.B, söyleyecek bir şeyinin olmadığını belirtti. Sanık avukatı da E.B'nin tahliyesini ve beraatini talep etti.

Öldürülen Cantemir'in avukatı Sedat Kormaz ise sanığın cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanığın "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Heyet, cezada indirime yer olmadığına hükmederek, "mala zarar verme" suçundan beraatine karar verdi.

Duruşmanın ardından adliye bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulanan avukat Sedat Korkmaz, heyetin mahkeme sürecini başarılı bir şekilde yürüttüğünü söyledi. Sanığın ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılarak hiçbir indirimin uygulanmamasına karar verildiğini aktaran Korkmaz, adaletin yerini bulduğunu ifade etti.

Cantemir'in ablası Gülsen Düz ise kardeşinin geri gelmeyeceğini ancak adaletin yerini bulduğunu kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Fidan Cantemir, 4 Nisan'da otomobille hareket halindeyken Alparslan Türkeş Bulvarı Dispanser Kavşağı yakınında, E.B. ile tartışmış, kavgaya dönüşen olayda E.B. kadını maket bıçağıyla boğazından bıçaklamış, aracın kontrolünü kaybeden Cantemir kaldırıma çarpmıştı.

Ağır yaralanan Cantemir, Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılmış, gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Fidan Cantemir, tedavi gördüğü hastanede 24 Nisan'da yaşamını yitirmişti.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, şüphelinin "kasten öldürme" ve "mala zarar verme" suçlarından cezalandırılması istemiyle hazırlanan iddianame Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.