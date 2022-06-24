Kadın Doğum Doktoru Maaşları 2022 - En Yüksek Ve En Düşük Kadın Doğum Uzmanı Maaşları Ne Kadar?

Kadın doğum doktoru maaşları 2022 güncellenen personel maaşları arasında bulunuyor. Kadın doğum uzmanı olarak görev yapan doktorlar kıdemlerine ve çalıştıkları kuruma göre zamlı olarak maaş alıyor. Ocak ayından itibaren zamlar ile her doktor maaşında önemli iyileştirmeler yapıldı. En yüksek ve en düşük kadın doğum uzmanı maaşları ne kadar sorularını sizler için araştırdık ve haberimizde paylaştık.

Kadın Doğum Doktoru Maaşı

Kamuda çalışan kişiler için her sene enflasyon oranlarına ve toplu sözleşmeye göre zam yapılıyor. Bu zamlardan hemen her memur yararlanabiliyor. Sağlık sektörü de zamlardan yararlanan kesim içerisindedir. Kadın doğum uzmanı gibi uzman doktorlar da maaşlarına yapılan iyileştirmeler sayesinde 2021 yılına göre daha yüksek bir maaş alabilme imkanı buluyor.

Kadın Doğum Doktoru Maaşları

Kadın doğum doktoru olarak devlet hastanelerinde görev yapan doktorların maaşları bulundukları meslek derecesine göre değişebiliyor. Yılın ilk altı ayında kadın doğum doktorlarının maaşı ortalama olarak 10 bin 700 TL civarındadır. Bu maaş tutarı yılın ikinci ayında yeni zamlarla değişecektir.

En Yüksek ve En Düşük Kadın Doğum Uzmanı Maaşları Ne Kadar?

Sağlık sektöründe alınan maaşlar farklı nedenlere göre değişebilmektedir. Özellikle kadın doğum uzmanı olarak görev yapan doktorluk mesleğinde yeni başlayanlar ile meslekte uzun bir zaman geçirenlerin maaşları aynı değildir. Maaşlar ortalama olarak 10 bin TL civarındadır.