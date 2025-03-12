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Giriş Tarihi: 12.3.2025 10:26 Son Güncelleme: 12.3.2025 10:28

Kadın doğum uzmanı nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde, kadın doğum uzmanı İ. B. (58)'in, çok sayıda kadından tedavi amaçlı para alarak, onlara hamilelik tedavisi adı altında sahte işlemler uyguladığı ortaya çıktı. Şüpheli B.’in, hastalarına hamile kaldıklarını söylediği, ancak bir süre sonra bu hastalarına bebeklerinin anne karnında ölü olduğunu bildirdiği ve ardından kürtaj işlemi gerçekleştirdiği iddiaları üzerine, soruşturma başlatıldı.

MEHMET DEMİRHAN
Kadın doğum uzmanı nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı

Silopi Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, yapılan çalışmalar sonucunda 12 mağdurun ifadesini aldı. Yapılan DNA eşleştirmesiyle, şüphelinin hastalarına verdiği fetüslerin, mağdurlara ait olmadığı tespit edildi. Ayrıca, B.'in kullandığı ilaçların, hamilelik test sonuçlarını yanıltarak kadınları hamile olmadığı halde hamile göstermesiyle ilgili bilirkişi raporu da düzenlendi.

Şırnak, Aydın ve İzmir illerinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda, Doktor İ. B. ve klinik çalışanlarından oluşan 4 şüpheli gözaltına alındı. 14 Şubat 2025'te adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı. Şüpheli İ. B., Nitelikli dolandırıcılık suçundan dolayı Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kadın doğum uzmanı nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı
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