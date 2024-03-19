AK Partili vekil Ayşe Keşir: Kadın eli değecek diyenler kadınları okullara sokmuyorlardı

AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay bir dizi ziyaret dolayısıyla Afyonkarahisar'a gelen AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'in katılımlarıyla Mareşal Fevzi Çakmak Kadın Kültür Evi'nde gerçekleşen söyleşi programında kadınlarla bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, "Öncelikle belirtmek istiyorum ki 18 Mart gibi önemli bir günde kadim şehir Afyonkarahisar'da bulunmaktan çok mutluyum aynı zamanda da çok gururluyum. Çünkü Afyonkarahisar'ımız hem Cumhuriyetimizin kazanıldığı güzide bir şehir hem de AK Parti'mizin kurulduğu bir nevi de yıllar önce Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı'nın temellerini attığını şehir. Bu noktada Afyonkarahisar hem AK Parti Genel Merkezi'miz hem de Türkiye'miz için önemli bir şehir" dedi.

GEREKEN CEVABI VATANDAŞ SANDIKTA VERECEK

"Tabii bu kadim ve güzide şehir de birileri çıkıp Afyonkarahisar'da hiç olmayan, bulunmayan DEM Parti üzerinden siyaset yapmaya çalışıyor" diyen Keşir, "Diyor ki belediyeye DEM Parti'yi sokmayacağım. Bu söylemin sebebi Afyonkarahisar'ımızın milliyetçi ve muhafazakâr bir şehir olmasından kaynaklı. Böyle bir partinin burada etkisi ve varlığının olmadığını bildiği halde böyle bir söylemle prim yapma peşine düşüyorlar. Bu kişiye iyi bakmak ve dikkat etmek lazım Ankara'da DEM Parti ile nasıl yan yana geliyor görüyoruz. Ankara'da başka Afyonkarahisar'da başka konuşanlar zannediyorlar ki bu şehir onlara inanır. Tüm bunları gören, bilen AK Parti'mize her zaman en yüksek oy oranlarıyla destek olan Afyonkarahisarlı hemşehrilerimizin 31 Mart yerel seçimlerinde gereken cevabı sandıkta vereceklerinden şüphem yok" diye konuştu.

"KADINLARI OKULLARA SOKMUYORLARDI"

AK Partinin 22 yıllık iktidarında kadınlara en çok değeri veren bir parti olduğunu söyleyen Keşir, "Sayın Cumhurbaşkanımızın kadınlara açtığı yolun en önemli göstergelerinden birisi Afyonkarahisar Valimizin bir kadın olmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye için yaptığı hizmetler bir yana bir de kadınlarımız ve çocuklarımız için yaptığı yolunu açtığı onlarca hizmeti var. Ben inanıyorum ki kadınlarımız bu seçimde de kendilerine değeri kıymeti veren AK Parti'mize en güzel oy oranı ile sahip çıkacaklar. Bizi bugün kadınlarımız üzerinden akıl tutulması yaşatacak eleştirilerle karşı karşıya kalıyoruz. Dün ikna odalarında kadınları baskılayanlar bugün bizlere kadın hakları diyorlar. Bugün yine Afyonkarahisar'a kadın eli değecek diyenlerin partisi kadınları okullara sokmuyorlardı. Bizim yirmi iki yılda geldiğimiz nokta dün okullara sokulmayan kadınlarından bugün üniversite de okuyanların yüzde elli birinin kadın olduğu bir toplumdur. AK Parti bir kadın devrimidir. Bir kadın eline mikrofon alıp bağırarak siyaset yapmaz."

ORAN HİÇBİR ZAMAN AŞILAMADI

Keşir sözlerine şöyle devam etti: "Kadınlarımızın hayatlarına dokunarak kadınlarımıza siyasal hayatta layık olduğu değer verilerek siyaset yapılır. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı 1930 yılında verildi. Bu bizler için son derece kıymetli lakin ilk meclisteki kadın oranı yüzde 4 iken AK Parti'nin ilk seçimi olan 2002 seçimlerine kadar bu oran hiçbir zaman aşılamadı. Bugün kadın siyaseti diyerek mangalda kül bırakmayanlar geçmişte iktidar ve iktidar ortağı iken meclisteki kadın varlığını bir puan bile arttırmadılar. Bugün geldiğimiz noktada parlamento da kadın siyasetçi sayısı yüzde 20'dir. Bu da AK Parti'mizin başarısı ve AK Parti'mizin kadınlara verdiği değerin göstergesidir. Yine söylüyorum kadının siyasi kazanımı sahnenin önüne bir kadın koyarak olmaz. Gerçekten kadına dokunan politikalar yaparak olur. Bunu da en iyi AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan yapar. Bu yerel seçimlerde bu güzide şehri Sayın Cumhurbaşkanımız adayımız Hüseyin Ceylan Uluçay Beyefendiye emanet etti. Bende Hüseyin Başkanımızı kadınlara emanet ediyorum. Afyonkarahisarlı kadınlarımız hem Sayın Cumhurbaşkanımızın emanetine hem de bu kadim şehre en güzel şekilde sahip çıkar. 31 Mart'ta gereken cevabı sandıkta verir 1 Nisan'da belediyenin kapısından Hüseyin Ceylan Uluçay Başkanımızla girerler" dedi.