Kadın emeğinin sabrı inceliği geleneksel motiflerin ritmini yansıtan Çini sergisi sanatseverlerle buluştu

Bakırköy halk eğitim merkezinin öğretmeni ve Kültür Bakanlığı Kültürel Miras Taşıyıcısı Fidan Top ile öğrencilerinin eserlerinden oluşan Sentez Çini sergisi GSB Ataköy Uluslararası Gençlik merkezinde törenle açıldı. Bakırköy Kaymakamı Recai Karal'ın katılımı ile açılan SENTEZ Çini sergisi'nde Kadın sanatçıların incelikli emeğiyle şekillenen bu eserler sanatseverlerin izlenimine sunuldu.

Serginin ana temasının yüzyıllardır Anadolunun hafızasını taşıyan bir sanat dili olarak varlığını sürdüren çinilerden oluştuğunu belirten Bakırköy halk eğitim merkezinin öğretmeni ve Kültür Bakanlığı Kültürel Miras Taşıyıcısı Fidan Top, "Çini, yüzyıllardır Anadolu'nun hafızasını taşıyan bir sanat dili olarak varlıgını sürdürmektedir. Geleneksel motiflerin ritmi, renklerin sembolik gücü ve ustalığın kuşaktan kuşağa aktarılan bilgisi, bu sanatın kültürel sürekliliğini oluşturmaktadır. Bakırköy halk eğitim merkezinde öğretmen ve öğrencilerin eserleriyle hayat bulmuştur. Sentez isimli çini sergisi, kadın emeğinin sabrı, inceliği ve üretkenliği; çamurun, sırın ve ateşin dönüşüm süreciyle birleşerek yeni anlatımlar yaratmaktadır. Kadın sanatçıların incelikli emeğiyle şekillenen bu eserler, kültürel mirasın korunarak farklı yorumlarla nasıl yaşatıldığını ortaya koyarken, geleneksel köklerin ve modern estetik arayışların aynı yüzeyde buluşabileceğini göstermektedir" dedi.

SENTEZ ÇİNİ SERGİSİ 17 MAYIS TARİHİNE KADAR SANATSEVERLERİ MİSAFİR EDECEK

GSB Ataköy Uluslararası Gençlik merkezinde 6 Mayıs 2026 tarihinde açılan SENTEZ Çini sergisi, 17 Mayıs 2026 tarihine kadar sanatseverleri misafir edecek.

