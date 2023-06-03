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Giriş Tarihi: 4.6.2023

Kadın güvenlikçiden mobbing davası

İLKER TURAK İLKER TURAK
Kadın güvenlikçiden mobbing davası
Ankara'da güvenlik görevlisi olarak çalıştığı elektronik mağazasında, hamile olmasına rağmen günde 13 saat çalıştırılan Leyla Şahin (36), uğradığı baskılar yüzünden bebeğini kaybettiğini ve işten atıldığını belirterek hukuk mücadelesi başlattı. Leyla Şahin, komşusu olan mağaza müdürü İbrahim T.'nin ısrarı üzerine geçtiğimiz 1 Ekim'de Etimesgut'daki işyerinde çalışmaya başladı. İddiaya göre ikinci çocuğuna hamile kalan Şahin, hamileliğin 5'inci haftasında şirkete bilgi vererek 13 saat ayakta çalıştığını, bunun kanunen 7.5 saat olması gerektiğini, bu durumun bebeği için risk olduğunu bildirdi. Ancak buna rağmen Şahin, izinli günlerinde bile mesaiye çağırıldı.



13 saatlik mesai 15 saate çıktı. Hatta iddiaya göre gece saat 02.00'de mağazanın çalan alarmı için uykusundan uyandırılıp, gidip alarmı kapatması söylendi. Nisan ayı başında karnına ağrı giren ve bunun için izin isteyen Şahin'e izin verilmedi. Fenalaşarak hastaneye kaldırılan Şahin'in 3 aylık bebeğinin karnında öldüğü belirlendi. Ameliyat edilen Şahin 12 rapor aldı. Rapor bitiminde işine geri dönen Şahin bu kez işten atıldı. Hayatının şokunu yaşayan Leyla Şahin hukuk mücadelesi başlattı. İlk olarak avukatı aracılığıyla Uzlaşma Bürosu'na başvurdu. Ancak şirket yetkilileri uzlaşmaya yanaşmadı. İşe dönüş davası açmaya hazırlanan Şahin, sonrasında da maddi ve manevi tazminat davası açacağını belirterek, "Hamile olduğum öğrenilince mobbinge maruz kaldım. Çok yoğun çalıştırıldım. Bebeğimi kaybettim. Aynı mağazada kasiyer olarak çalışan bir başka arkadaşım da benden 1 ay önce bebeğini kaybetti. 1 hafta sonra istifasını verdi. Aynı şekilde ayakta çalışıyordu, çok yoğun çalıştırıldı. Hukuk mücadelemi sürdüreceğim" dedi.

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Kadın güvenlikçiden mobbing davası
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