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Giriş Tarihi: 1.8.2025 13:05 Son Güncelleme: 1.8.2025 13:07

Kadın hakime hırsız şoku! İçerisinde ruhsatlı silahı olan çantası çalındı

Konya’da aracından indikten sonra çantasını yerde unutan kadın hakim Z.N.C., geri döndüğünde çantasını bulamadı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, içerisinde ruhsatlı 2 silah ve mermilerinde olduğu çantayı bir taksi durağı önünde terk edilmiş halde buldu. Yapılan incelemelerde gözaltına alınan yaşları küçük yabancı uyruklu 2 çocuğun çantayı alıp, olay yerinden ayrıldığı, içerisinde silah olduğunu görünce korkup, çantayı attıkları öğrenildi.

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Kadın hakime hırsız şoku! İçerisinde ruhsatlı silahı olan çantası çalındı

Olay, merkez Karatay ilçesi Şems Tebriz-i Mahallesinde yaşandı. Son kararname ile İzmir'e tayini çıkan kadın hakim Z.N.C., görev yerine giderken Konya'da mola verdi. Z.N.C., aracından inerek kalacağı otele girdi. Ancak otele girdikten sonra çantasının olmadığını fark eden kadın hakim, tekrar aracının yanına gittiğinde şok yaşadı. Yere koyduğu çantasının alındığını fark eden hakim, durumu polise bildirdi. Z.N.C., çantasının içerisinde kendisine ait ruhsatlı 2 silahı, bir kutu mermi ile kişisel eşyalarının olduğunu beyan etti.

SİLAHLARI GÖRÜNCE ÇANTAYI ATMIŞLAR

Olay yerine gelen polis ekipleri çantayı alan şüphelileri tespit etmek için çalışma başlattı. Ancak kısa süre bir taksi durağı önünde atılı vaziyette bir çanta olduğu yönünde ihbar geldi. Hemen bölgeye giden polis, içerisinde silahlar ve elbiselerle birlikte çantayı buldu. Çantayı aldığı belirlenen Afganistan uyruklu A.H.M. (12) ile Irak uyruklu M.T.F. (17) kısa süre içerisinde yakalandı. Çocuklar, çantayı aracın yanında görüp aldıklarını, çantanın içerisinde silahları görünce korkup, oraya attıklarını söyledikleri öğrenildi. Çocuklar Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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Kadın hakime hırsız şoku! İçerisinde ruhsatlı silahı olan çantası çalındı
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