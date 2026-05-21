Kadın hakimin saç örneklerinde 'kokain' tespit edildi! “Uyuşturucu parası yaz aşkım...” Dikkat çeken detaylar

Soruşturma kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla hakkında işlem yapılan ve "Taksici Kadir" olarak bilinen Kadir Demirdelen'in cep telefonunda yapılan incelemelerde kadın başkanla gerçekleştirilen WhatsApp yazışmalarının tespit edildiği belirtildi. Dosyada, F.K.T.'nin Demirdelen'in telefonunda "Adliye 4. Ağır Ceza Başkanı" olarak kayıtlı olduğu kaydedildi.

Dosyaya giren yazışmalarda para transferi sırasında açıklama kısmına ne yazılacağına ilişkin konuşmaların bulunduğu aktarıldı. Mesajlarda: "Açıklamaya boş mu bırakayım", "Elden alınan borcun iadesi mi", "Uyuşturucu parası yaz ", "Lan boş bırak boş bırak 6 milyon dolar mı atıyorsun", "Ya senin taksi cart curt var", "Ne bileyim", "Sorun olmasın diye dedim" ifadelerinin yer aldığı belirtildi.