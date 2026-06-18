Kadın hırsızlar polisten kaçamadı

İSTANBUL'UN Zeytinburnu ilçesinde, 5 Haziran günü gündüz vakti G.Y. ve A.Y.'ye ait bir ikamete giren şüpheliler, evde bulunan 54 bin 355 lira ile 2 bin 251 doları çalarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile Teknik Takip Büro Amirliği ekipleri, koordineli bir operasyon başlattı. Düzenlenen operasyonda; 21 suç kaydı bulunan S.A. (29), 44 suç kaydı bulunan H.A. (32) ve 10 suç kaydı bulunan E.G. (21) isimli 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, evden çalınan paranın tamamı eksiksiz şekilde ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Paranın yasal sahiplerine teslim edileceği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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