Kadın hırsızlık çetesi çökertildi

İstanbul, peş peşe yaşanan büyük çaplı hırsızlık olaylarına sahne oldu. Kadıköy, Ataşehir ve Maltepe'de gündüz saatlerinde evlerin boş olmasını fırsat bilerek kapıları açan 6 kişilik kadın hırsızlık çetesi, milyonlarca liralık soygun yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen titiz çalışmalar sonucunda kimlikleri tespit edilen kadın hırsızlar yakayı ele verdi.

İLK BÜYÜK SOYGUN

Çetenin ilk büyük soygunu 13 Mayıs'ta Kadıköy'de kayıtlara geçti. Girdikleri dairedeki çelik kasayı patlatan hırsızlar, 6 bin 100 dolar, bin 440 sterlin ve yüklü miktarda ziynet eşyasıyla kayıplara karıştı. Ev sahibinin polise verdiği ifadeye göre, sadece bu olaydaki maddi zarar yaklaşık 4 milyon lira olarak belirlendi. Şebeke üyeleri, bu olaydan yalnızca bir gün sonra Ataşehir'de başka bir eve girerek 500 bin lira değerinde mücevher çaldı. Son olarak 21 Mayıs'ta Maltepe'de ortaya çıkan şüpheliler, yine ziynet eşyaları ve değerli bir kol saatini alarak kaçtı.

Art arda gelen şikayetler üzerine polis ekipleri, olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı. Yapılan detaylı incelemelerde, hırsızlık için binalara giren ve ardından hızla uzaklaşan şüphelilerin aynı kişiler olduğu saptandı. Görüntüler üzerinden adım adım iz süren Hırsızlık Büro Amirliği dedektifleri, şebeke üyesi 6 kadının kimliğini belirleyerek düzenledikleri operasyonla tamamını kıskıvrak gözaltına aldı.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Emniyete götürülen şüphelilerin geçmişe dönük sorgulamalarında ortaya çıkan tablo ise oldukça çarpıcıydı. Yakalanan zanlılardan 22 yaşındaki E.G.'nin 125, 24 yaşındaki S.Y.'nin 67 ve 26 yaşındaki E.K.'nin 40 ayrı suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Diğer şüpheliler S.P., E.J. ve A.K.'nin de çok sayıda benzer suçtan dosyası olduğu anlaşıldı. Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.