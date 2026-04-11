Kadın kaymakam Bozkırı yeşertti

Kaymakam Fidan Bozkır, 2 yıl önce İç Anadolu bozkırındaki Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesine atandı. Kaymakam Bozkır, "Okuyan Kadınlar Kulübü", "Vizyoner Çıraklar" ve "Okuyan Çocuklar Kulübü" olmak üzere 3 gruba ayırdığı "Bozkırı Yeşertenler" projesini hayata geçirdi.

OKUYAN KADINLAR KULÜBÜ

Projenin ilk ayağı olan "Okuyan Kadınlar Kulübü"ne, eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalan 60 kadın katıldı. Kadınların okudukları kitaplar psikolog, aile danışmanları ve akademisyenlerin katıldığı toplantılarla değerlendirildi. Böylece hem bireysel hem de sosyal farkındalıkları artırılan kadınların her biri, ortalama 96 kitap okumayı başarırken 12'si açık liseye kayıt yaptırarak mezun oldu. 9 kadın üniversite eğitimini tamamladı. Ayrıca 2 kadın kitap yazarken, resim eğitimi alan 4 kadın ise sergi açtı. 2 kadın da kendi işletmesini kurdu. Projeye katılan tüm kadınlar 9 farklı sertifika aldı.

ÖRNEK OLDU

Ayrıca kadınların ekonomik hayata katılımını desteklemek amacıyla girişimcilik kursları düzenlenerek rol model buluşmalarıyla ilham alabilecekleri isimlerle bir araya gelmeleri sağlandı. Bu buluşmaların son konuğu ise İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı oldu. Kaymakam Bozkır, kadınları Ankara'ya götürüp çeşitli kurumları gezdirerek gözlem yapmalarını sağladı. Projenin "Vizyoner Çıraklar Kulübü'nde" 50, "Okuyan Çocuklar Kulübü'nde de 50 çocuk yer alıyor. Proje, ailelerin de dahil edilmesiyle 6 bin 500 nüfuslu ilçesinin yüzde 10'una ulaşıyor.

İLHAM VEREN BULUŞMA

Kahramanmaraş depremlerinde koordinatör kaymakam olarak da görev yapan Fidan Bozkır, "Projeyi, belirli gerekçelerle eğitim sürecini tamamlayamayan kadınlar, meslek lisesi öğrencileri ve zorunlu eğitimini tamamladıktan sonra eğitim hedefi bulunmayan ilkokul öğrencileri için hazırladık. Eğitimin yalnızca akademik başarı ya da meslek edinme süreci değil, aynı zamanda bireyin kendisine bir hedef ve ideal belirleyerek hayata tutunma çabası olduğunu vurgulamak istedik. Proje kapsamında ayrıca ailevi ya da bireysel sorun yaşayan katılımcılara bire bir psikolog desteği sağladık" dedi.