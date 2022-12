Kadın müdürü kadın şoför ezdi

Muğla'da Şehit Öğretmen Sezgin Keçeci Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Sema Güler (57), indiği halk otobüsünün altında kalarak yaşamını yitirdi. Kaza, dün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Nurcan B. yönetimindeki 48 EB 010 plakalı halk otobüsünde bulunan Sema Güler, Karabörtlen Kavşağı'nda kırmızı ışıkta duran otobüsten indi. Güler, yolun karşısına geçmek isterken, hareket eden otobüsün altında kaldı. Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güler, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü Nurcan B. gözaltına alındı. Öte yandan İstanbul'da kalp krizinden yaşamını yitiren Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinin eski Belediye Başkanı Abdullah Altundal, toprağa verilmek üzere memleketine götürüldü. İstanbul'daki akrabaları da Yunus Can'ın (48) kullandığı otomobille, cenazeye katılmak için yola çıktı. Yaklaşık bin 100 kilometre yol kat eden Can, dün sabaha karşı Tercan ilçesine bağlı Kargın beldesi yakınlarında kontrolü kaybetti. Şarampole yuvarlanan otomobildeki Figen Can (43), Medain Öztürk (66) ve Doğukan Altundal (17) öldü. Ağır yaralanan sürücü Yunus Can ile Abdülkerim Can (57) ise hastanede tedavi altına alındı. Konya'nın Ereğli ilçesinde TIR'a arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücü Orhan Pehlivan ağır yaralandı, yanındaki eşi Eşe Pehlivan öldü.