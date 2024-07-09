Kadın öğretmen meslektaşını öldürdü

Diyarbakır'ın Merkez Kayapınar İlçesi'nde Medya Mahallesi'nde bir sitenin 9 katlı binanın 6'ıncı katında kadın öğretmen Zeynep Atmaca, sevgilisi olduğu iddia edilen öğretmen Osman Karaaslan gittiği evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın bir anda kavgaya dönmesi üzerine Zeynep Atmaca, evinde bulundurduğu tabanca ile meslektaşı Osman Karaarslan'a defalarca ateş etti. Karaaslan, kanlar içeresinde yere yığılırken, komşuların silah sesini üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine eve Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası ile karakol ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ve sağlık ekiplerinin girdikleri evde öğretmen Osman Karaaslan'ı kanlar içerisinde yerde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Karaaslan'ın öldüğü belirlendi. Cinayeti işlediğini polislere söyleyen iki çocuk annesi öğretmen Zeynep Atmaca, olay kullandığı silahla birlikte gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden öğretmen Osman Karaaslan, olay yeri polisleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı çalışmaların ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.