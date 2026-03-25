Haberler Yaşam Haberleri Kadın öğretmene sokak ortasında vahşet: Darp iddiasında 3 gözaltı
Giriş Tarihi: 25.03.2026 13:00

Kocaeli’de ikamet eden ve okul öncesi öğretmeni olan Gülsen Y. Z., iddialara göre Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bir kafenin önünde uğradığı saldırı sonucu ağır yaralandı. Boşanma aşamasında olduğu eşiyle yaşadığı süreçte daha önce de şiddet gördüğü iddia edilen öğretmenin, bu kez eşinin akrabaları tarafından darp edildiği öne sürüldü. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

ABBAS ÇAKAR
Olay, 21 Mart akşam saatlerinde Sapanca Kırkpınar'da meydana geldi. İddiaya göre Gülsen Y. Z., bir kafenin önünde üç kişi tarafından saldırıya uğradı. Saçlarından sürüklendiği, tekmelenip metal cisimlerle darp edildiği ileri sürülen öğretmen baş ve göğüs bölgesinden ağır yaralandı. Olay sırasında ayağının kırıldığı da öğrenilen Gülsen öğretmen ameliyata alınarak tedavi altına alındı.

UZAKLAŞTIRMA KARARINA RAĞMEN

Gülsen Y. Z.'nin, yaklaşık üç ay önce eşi F. Z.'den boşanmak için dava açtığı, süreçte eşinden şiddet gördüğü ve bu nedenle hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı belirtildi. Uzaklaştırma kararı nedeniyle doğrudan yaklaşamayan eşin, akrabaları aracılığıyla saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edildi.Yaşadığı süreci anlatan öğretmen Gülsen Y. Z., uzun süredir tehdit ve baskıya maruz kaldığını belirterek, hem kendisinin hem de 12 yaşındaki çocuğunun hayatından endişe ettiğini ifade etti.

3 GÖZALTI

Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında saldırıya karıştığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili Gülsen öğretmenin boşanma aşamasın olduğu eşinin kardeşi K. Z. ve yanında bulunduğu ileri sürülen F. Z., D.Z'nin tamamlanan işlemleri sonrası adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

