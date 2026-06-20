Kadın ortağını öldürüp canına kıydı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşanan korkunç cinayet kan dondurdu. Oto alım satım işi yaptığı öğrenilen galerici Zafer Yılmaz (45) aynı zamanda inşaat sektöründe ortaklık yaptığı Banu Özdağ (40) ile bir süredir alacak-verecek meselesi yüzünden anlaşmazlık yaşadı.

Ortağı Banu Özdağ'ın, piyasaya olan ve ortaklıktan kaynaklanan 19 milyon TL'lik borca ortak olmadığını iddia eden Zafer Yılmaz, bir ayakkabıcı dükkânına giren Banu Özdağ ile dükkânın içinde tartışmaya başladı.

Zafer Yılmaz, tartışmanın büyümesi üzerine tabancasıyla Banu Özdağ'ı başından vurdu.Yılmaz, aynı tabancayla kendini de vurdu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Yılmaz ve Özdağ'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belinlendi.