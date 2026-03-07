Kadın polisler attığını 12’den vuruyor

Antalya Emniyeti Eğitim Şube Müdürlüğü'nde görev yapan ve meslektaşlarının "Hedefe giden yol" diye tanımladığı Atış Büro Amiri Komiseri Nisa Aydın ile atış eğitmeni polis memurları Cansel Yaman ve Büşra Yamalak, meslektaşlarına en son tekniklerle atış eğitimi veriyor. Üç kadın polis eğitmen meslektaşlarını karanlıkta hedef vurma, gece atışı, araç tahliyesi, kelepçe takma, polise mukavemet gösteren ya da kaçan şüphelilere karşı savunma taktikleri ve etkisiz hale getirme yöntemleri gibi birçok başlıkta hem teorik hem de uygulamalı eğitiyor. Eğitimlerde kullanılan ileri teknikler ve senaryolar, izleyenlerin nefesini kesiyor.Yıl boyunca 3 dönem halinde düzenlenen kadro tabanca atışı eğitimleriyle polislerin kendilerini geliştirdiğini, Acil Mücadele Eğitimi'yle birlikte de bir bütün sağlayarak güçlerine güç kattıklarını söyleyen Komiser Nisa Aydın, "İlk zamanlarda, 'Bir kadından mı eğitim alacağız?' şeklinde sözlerle karşılaştım. Şaşırıyorlardı, zamanla tanıdıkça, bir şeyler öğrettikçe daha çok sevmeye ve kabullenmeye başladılar. Savaşta ve barışta yan yanayız, sırt sırtayız, bunun ayrımı olmaz.Arkadaşlarımızın bir yakıştırmasıydı ama ben Türk kadınını temsil ediyorum. Güçlü bir Türk polisiyim. Zaten Türk polisi her alanda en iyi olmak zorunda. Kas hafızası eğitimi veriyoruz. Bedene bir defa doğru yüklediğiniz yazılım, asla yanlış yapmıyor. Sıfır hata ile eğitimleri tamamlıyoruz. Kas hafızası oluştuğu zaman silahı çıkarıp, hedefi aldığınızda vuruyorsunuz, mesafe fark etmez. Yarın 'Sınırda en uç bölgeye gideceksin' deseler koşa koşa giderim" dedi.Atış eğitmeni polis memuru Cansel Yaman ve Büşra Yamalak, günde 150 kişiye atış eğitimi veriyor. Türk polisinin her türlü şartlara, her türlü göreve hazır olması gerektiğini vurgulayan Yaman ve Yamalak, "Tetik boşluğunu almadan; nefes boşluğunu alırız" sözünü eğitimde bire bir uyguluyor. Atışta temel felsefelerinin güvenlik, isabet ve hız olduğunu belirten Yaman ve Yamalak, "Eğitimde merhamet, vatana ihanettir" dedi.

