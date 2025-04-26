Kadın sürücünün önünü kesmiş yolu kapatmıştı: Trafik magandasına gereken yapıldı

İstanbul Bakırköy'de bir kadının sürücünün önünü kesip yolu kapatan trafik magandası cezadan kaçamadı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından emniyet harekete geçti. Kimliği belirlenen F.N isimli şüpheli şahsa 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında: "Trafik işaret ve levhalarına uymamak", "Duraklamanın yasak olduğu yerlerde durmak" ve "Yayaların trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak" maddelerinden idari para cezası uygulandı. Ayrıca F.N hakkında; "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürme" ve "Ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçlarından adli işlem başlatıldı.

"GEREKENİ YAPAR, ADALETE TESLİM EDERİZ"

Yaşanan olayın ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Trafik güvenliğini hiçe sayanları ve saygısızca araç kullananları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yapar, adalete teslim ederiz. Bu tür olaylara geçit vermeyelim" ifadelerini kullandı.