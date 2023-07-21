Kadın torbacıya suçüstü… Uyuşturucu satarken yakalandı…

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; bir kadın uyuşturucu madde satıcısının Fatih İlçesi Seyyid Ömer Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit etti. Fiziki olarak takibe alınan uyuşturucu satıcısı S.C., A.D. isimli bir kişiye çantasından çıkardığı uyuşturucu maddeleri satarken suçüstü yakalandı. A.D. de gözaltına alındı ve üzerinde 10.30 gram Esrar maddesi bulundu. Uyuşturucu madde satıcısı S.C.'nin ikamet adresinde yapılan aramalarda 34.20 gram Metamfetamin maddesi, 49.80 gram Esrar maddesi, 51 uyuşturucu hap, 38 gram Kokain maddesi, bir hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilmiş 49 bin 930 lira, 240 euro, 56 dolar ve sahte 31 bin lira ile sahte 100 dolar ele geçirildi. "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçundan adliyeye sevk edilen A.D. serbest bırakıldı. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" ve "Parada Sahtecilik" suçlarından adliyeye sevk edilen S.C. ise tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.