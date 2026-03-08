Kadın validen anne şefkati

Bartın'ın 2022'de atanan ilk kadın valisi Dr. Nurtaç Arslan, makamında oturmak yerine vatandaşlarla bütünleşip sorunlarına, istek ve taleplerine yardımcı olmak için çalışıyor.
3 çocuk annesi olan, Bartınlıların "Vali Ablası" ve "Vali Annesi" Arslan, "Anne şefkati ile devleti temsil etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Valilik makamını bir kapı olarak değil, devlet ile vatandaş arasında bir köprü olarak görüyorum. Kadınların empati gücü yüksektir. Kriz anlarında vatandaşlara yanında olduğunuzu hissettirmek, dertlerini gönülden dinlemek sadece vali olmanın değil, kadın olmanın da getirdiği bir hassasiyet. Detaylara önem verme ve disiplinli çalışma, bir işi yarım bırakmama gibi konularda da kadınların titizliği yönetimde fark yaratıyor.
BAĞ KURUYORLAR
Bir ilin ilk kadın valisi olmak, kadınların kamu yönetiminde daha görünür ve güçlü şekilde yer alması açısından da önemli. Bu görev aynı zamanda genç kızlarımıza 'siz de başarabilirsiniz' mesajını vermektir. İnsanlar kendilerini anlayan ve önemseyen bir yönetici gördüklerinde doğal olarak bağ kuruyorlar. Bu sevgi ve güven, görevimi daha anlamlı kılıyor. Bu aslında kurduğumuz gönül bağının bir ifadesi. Vatandaşlarımızla kurduğumuz bağın temelinde empati, iletişim ve çözüm odaklı yaklaşım var. Vatandaşlarımızdan, 'İyi ki varsınız, Allah sizden ve devletimizden razı olsun' sözünü duymak çok güzel" dedi.