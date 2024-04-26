Kadın yazarı tekme-tokat dövdü, para cezasıyla kurtuldu

Uzun yıllar Hollanda'da yaşayan Şerife Bozoğlan Eker, 8 yıldır Türkiye'de yaşıyor. Roman ve şiirlerinin olduğu 6 kitabı bulunan Eker, bir süredir kültür-sanat sohbetlerinin yapıldığı Aydınlar Ocağı'nın gitmeye başladı. 1,5 yıl önce yine bir sohbete giden Eker, en ön sıraya oturup beklemeye başladı. O dönem ocağın yöneticisi ve genel sekreteri olan Hikmet Peker, çekim yapacağını ve burada oturamayacağını söyleyerek Eker ile tartışmaya başladı. Peker, 'Salonu terk et beni tahrik ediyorsun' diyerek Eker'e tekme ve yumrukla saldırdı. Darp edilen Eker, polis merkezine gidip suç duyurusunda bulundu. Dayak anları ise ocağın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.