Kadın yazarı tekme-tokat dövdü, para cezasıyla kurtuldu

Uzun yıllar Hollanda'da yaşayan Şerife Bozoğlan Eker, 8 yıldır Türkiye'de yaşıyor. Roman ve şiirlerinin olduğu 6 kitabı bulunan Eker, bir süredir kültür-sanat sohbetlerinin yapıldığı Aydınlar Ocağı'nın gitmeye başladı. 1,5 yıl önce yine bir sohbete giden Eker, en ön sıraya oturup beklemeye başladı. O dönem ocağın yöneticisi ve genel sekreteri olan Hikmet Peker, çekim yapacağını ve burada oturamayacağını söyleyerek Eker ile tartışmaya başladı. Peker, 'Salonu terk et beni tahrik ediyorsun' diyerek Eker'e tekme ve yumrukla saldırdı. Darp edilen Eker, polis merkezine gidip suç duyurusunda bulundu. Dayak anları ise ocağın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
3 YIL 4 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yapılan soruşturma kapsamında Hikmet Peker hakkında 'basit yaralama' suçundan 1 yıla kadar, 'hakaret' suçundan ise 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.
PARA CEZASI İLE KURTULDU
Konya 3. Asliye Ceza Mahkemesince yargılanan Hikmet Peker hakkında karar verildi. Mahkeme, 'iyi hal' indirimi uyguladığı Peker'i 'kasten basit yaralama' suçundan 150 gün, 'alenen hakaret' suçundan ise 87 gün karşılığı 4 bin 740 TL adli para cezasına çarptırdı. Hakaret suçundan ise ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi. Peker hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına yer olmadığı belirtildi.