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Giriş Tarihi: 5.12.2022

Kadına şiddete dikkat çekti, kaderi aynı oldu

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Kadına şiddete dikkat çekti, kaderi aynı oldu
Şanlıurfa'da, kardeşi Yekta Hezer (21) tarafından, sokakta pompalı tüfekle öldürülen inşaat mühendisi Bahar Hezer (26), dün gözyaşları arasında toprağa verildi. Psikolojik sorunları olan Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Yekta Hezer de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Zanlının ifadesinde "Ablam, beni deli olarak görüyordu. Sürekli 'senin 46 raporun var' diyordu. Pişman değilim" dediği öğrenildi. Bahar Hazer'den geriye ise 25 Kasım Kadına Şiddet ve Mücadele Günü nedeniyle, kentte yaşanan kadın cinayetleri ve şiddet olaylarına atfen çektiği kısa video kaldı. Kendisi de bu videodan bir hafta sonra cinayete kurban gitti.

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Kadına şiddete dikkat çekti, kaderi aynı oldu
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