Haberler Yaşam Haberleri Elazığ'da kan donduran dehşet! Tartıştığı eşini tabancayla öldürdü
Giriş Tarihi: 25.11.2025 15:06

Elazığ'da kan donduran dehşet! Tartıştığı eşini tabancayla öldürdü

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde 36 yaşındaki Erdal Yıldız, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşi Sümeyye Yıldız'ı (34) tabancayla vurarak öldürdü.

ERKAN KÖSE ERKAN KÖSE
Elazığ’da kan donduran dehşet! Tartıştığı eşini tabancayla öldürdü

Olay, ilçeye bağlı Bağlar Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. İddiaya göre çift arasında çıkan tartışma kısa sürede tırmandı. Erdal Yıldız'ın eşi Sümeyye Yıldız'a tabancayla ateş etmesi sonucu genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Sümeyye Yıldız'ın öldüğünü belirledi. Cenazesi otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın zanlısı Erdal Yıldız ise polis ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. Toplumu yasa boğan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Elazığ'da kan donduran dehşet! Tartıştığı eşini tabancayla öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz