Kadına şiddette adalet yerini buldu

Konya'da uzaklaştırma kararı olmasına rağmen eşi Keziban Atalıç'ı (49) bıçaklayıp öldürmeye çalışan Ecir Atalıç (54) 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 16 yıl 8 ay hapse çarptırdı.

Merkez Selçuklu ilçesi Akademi Mahallesi'nde 28 Ağustos 2024'te bir fabrikada işçi olarak çalışan 4 çocuk annesi Keziban Atalıç, kendisini aldattığını iddia ettiği eşi Ecir Atalıç hakkında olaydan bir hafta önce uzaklaştırma kararı aldırdı. Karara rağmen eşini psikiyatri randevusuna götüren talihsiz kadın, çıkışta eşinin ilaçlarını almak için eczaneye gitti. Arkasından gelen eşi tarafından 6 kez sırtından bıçaklanan Keziban Atalıç eczane çalışanları tarafından kurtarılırken tutuklanan Ecir Atalıç 16 yıl 8 hapis cezasına çarptırıldı.

Bu olay nedeniyle bağırsağının bir bölümünün alındığını ve tekrar ameliyat olması gerektiğini anlatan Keziban Atalıç, verilen kararın kendisini mutlu ettiğini söyledi. SABAH'a konuşan Atalıç, "Ben ona iyilik yaptım o ise benim canımı almaya çalıştı. Ne yaparsa yapsın ben ona hep yardımcı olmuştum. En sonunda benim canıma kastetti. Mucize eseri hayatta kaldım. Hep az bir ceza alacak, çıkacak diye içimde bir korku vardı. Ancak bu kararla birlikte adaletin yerini bulduğunu düşünüyorum. Artık korkarak, arkama bakarak yaşamak istemiyorum. Hayatıma, çocuklarıma odaklanmak istiyorum. Bu ülkede artık kadınlar şiddet görmesin, öldürülmesinler istiyorum" dedi.