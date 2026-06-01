Haberler Yaşam Haberleri Kadına ‘tosbağa’ demek ağır kusur sayıldı
Giriş Tarihi: 1.06.2026

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bir boşanma davasında eşine "tosbağa, kedi" diyen kocayı ağır kusurlu bularak tazminata mahkûm etti. Genç kadın, eşinin kendisine psikolojik şiddet uyguladığını, sadık olmadığını ve ailesiyle görüşmesini engellediğini belirterek boşanma davası açtı. Yerel mahkeme, kocanın evin geçimini ihmal ettiğini ve kadına yönelik hakaretlerini sabit bularak erkeği ağır kusurlu buldu. Bölge Adliye Mahkemesi, evlilik süresi ve alım gücünü gözeterek kadına ödenen tazminatı 100 bin TL maddi, 100 bin TL manevi olacak şekilde artırdı.

